عيد القديس شربل 2026.. عنايا تستعد لاستقبال آلاف المؤمنين

تشهد بلدية عنايا وكفربعال نشاطاً متواصلاً، حيث يكثّف رئيس البلدية مارك عبود وأعضاء المجلس البلدي جهودهم لإنجاز واستكمال سلسلة من التحضيرات، استعداداً لعيد القديس شربل الذي يُحتفل به هذا العام في 19 تموز المقبل.

وتستعد البلدية لاستقبال آلاف المؤمنين الذين يقصدون البلدة للصلاة، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تشمل إعادة تأهيل وصيانة شبكة الإنارة على طول الطريق الممتد من مدينة جبيل وصولاً إلى دير مار مارون – عنايا، إلى جانب تنظيف الطريق العام والطرق الفرعية، ولا سيما طريق المحبسة، بما يؤمّن أفضل الظروف لاستقبال الزوار والحجاج.

كما تتابع البلدية أعمال تأهيل مدخل البلدة وتحسين المشهد العام، عبر تنفيذ أعمال صيانة وتجميل وتشجير وترتيب المساحات العامة، بما يليق بمكانة عنايا كوجهة روحية تستقبل المؤمنين من لبنان ومختلف أنحاء العالم.

وتولي البلدية هذه المناسبة أهمية خاصة، انطلاقاً من حرصها السنوي على توفير أفضل الظروف لاستقبال الوافدين، لا سيما بعدما أصبح دير مار مارون – عنايا وضريح القديس شربل مقصداً روحياً عالمياً، يشهد حضوراً رسمياً وشعبياً كثيفاً في هذه المناسبة المباركة.

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