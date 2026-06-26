توقيف 3 سوريين بتهمة ترويج المخدرات في برج البراجنة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات، وبناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج مواد مخدّرة، على الأثر باشرت المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوياتهم وتوقيفهم.

بنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة، بتاريخ 26-06-2026، في محلة برج البراجنة – طريق المطار، من توقيف كلٍّ من:

– غ. ع. (مواليد عام 1990، سوري الجنسيّة)

– ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)

– ع. س. (مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة)

وضُبط بحوزتهم كميّة من المواد المخدّرة، وهي:

/311/ حبة كبتاغون إضافةً إلى حبوب مخدّرة أخرى.

كمية من حشيشة الكيف

/28/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة بيضاء مخدّرة

/4/ أكياس من مادة الماريجوانا

أكياس شفافة فارغة تُستخدم للتوضيب

آلة تُستخدم لفرط الماريجوانا

هواتف خلوية ومبالغ مالية، ودراجة آلية.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص

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