موقوف اعترف بعمليات نصب في الجديدة وضبية والدكوانة

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

– ط. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

الذي تبيّن، بنتيجة التحقيق الذي أجرته معه مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أنّه أقدم على تنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت عددًا من عاملي خدمة التوصيل “Delivery” في مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان.

وقد اعتمد الموقوف في عملياته الاحتياليّة أسلوب الاتصال بعامل الـ “Delivery”، طالبًا منه نقل أغراض إلى أشخاص وهميّين، بعد أن يزوّده برقمَي هاتف عائدَين له يستخدمهما لهذه الغاية. وكان يُقنع العامل بتسليمه مبالغ مالية بذريعة أنّ الجهة التي ستتسلّم الأغراض ستعيدها إليه عند الاستلام، وأنّ ذلك يوفّر عليه مشقّة الانتقال. وبعد حصوله على المبلغ، كان يُقدم على إقفال هاتفه وحظر رقم العامل، ثم يتوارى عن الأنظار.

وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على العديد من العمليات المماثلة في مناطق #الجديدة، #ضبية، و #الدكوانة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

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