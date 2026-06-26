بالصور: تحذير من الجيش بعد تفكيك قنبلتين في بنت جبيل وصور

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتَي شقرا – بنت جبيل وجويا – صور، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.

تحذير من الجيش بعد تفكيك قنبلتين في بنت جبيل وصور #عاجل https://t.co/wqj19AJpMV pic.twitter.com/UZahttU2eH — Cedar News (@cedar_news) June 26, 2026

تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

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