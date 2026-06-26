العثور على جثة داخل هنغار في البحصاص والتحقيقات جارية

عُثر على المدعو “ي.ع”، لبناني الجنسية، جثة هامدة داخل هنغار في محلة البحصاص – طرابلس، بالقرب من برادات الغندور، وقد بدا أنه مصاب بطعنة سكين.

وعلى الفور حضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني، حيث باشرت الكشف على الجثة ورفع الأدلة، فيما فُتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث .

وبحسب المعلومات الأولية ان الضحية يعمل كناطور وترجح المعطيات أن تكون الوفاة ناجمة عن جريمة قتل، بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

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