توقيف مروج خطير في عاليه وضبط كوكايين وحشيشة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد المروج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت عناصر الشعبة من معرفة هويته، ويدعى:

ن. أ. (مواليد عام 1968، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة شملان – عاليه.

بتفتيشه ومكان إقامته، تمّ العثور على ما يلي:

/10/ طبّات بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين، /8/ منها تزن كلّ واحدة منها 1 غ

/3/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي ٥٣ غ

كيس يحتوي قطعتين لون أبيض يرجح أنها مادة باز الكوكايين

/16/ طبة بلاستيكيّة فارغة، و/3/ اغطية بلاستيكية فارغة

بندقية بومب اكشن مع ممشط وخمس طلقات نارية صالحة للاستعمال

دفتر لف سجائر عدد ۲، خنجر طويل، هاتف خليوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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