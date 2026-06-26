نعيم قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأميركي والتحرير قادم

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، خلال كلمة بمناسبة عاشوراء، أن المشهد العاشورائي يجسد معاني التضحية والعطاء والخلود، مشيدًا بالحضور الشعبي الواسع رغم التهجير والنزوح والألم. واعتبر أن أمانة الشهداء والجرحى والأسرى ستبقى مسؤولية يجب الحفاظ عليها، مشددًا على أن “عاشوراء تتكرر اليوم في جنوب لبنان”، وأن الحزب “كسر المشروع الإسرائيلي الأميركي ودخل مرحلة جديدة”، مؤكدًا أن “التحرير قادم”.

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