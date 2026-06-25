الأمن العام يوقف العمل بجوازات السفر غير البيومترية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام إلغاء العمل بجوازات السفر اللبنانية غير البيومترية من نموذج 2003، والتي تبدأ أرقامها التسلسلية بـ RL، عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك اعتبارًا من تاريخه.

وأوضح الأمن العام أن القرار يأتي في إطار اعتماد وثائق السفر البيومترية دوليًا، وبعد أن أصبحت العديد من الدول لا تقبل الجوازات غير البيومترية لإجراءات الدخول أو العبور، بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي.

ودعت المديرية جميع اللبنانيين الذين لا يزالون يحملون جوازات السفر من نموذج 2003 إلى المبادرة باستبدالها بجوازات بيومترية جديدة لدى الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها، تجنبًا لأي عراقيل قد تواجههم أثناء السفر.

كما أكدت أن اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 سيتوقف العمل بهذه الجوازات داخل لبنان، ولن يُسمح لحامليها بمغادرة الأراضي اللبنانية باستخدامها.

ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع مركز خدمة المواطنين على الرقم 1717

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