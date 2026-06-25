جمارك طرابلس تكثف حملاتها وتضبط بضائع مخالفة داخل المدينة

نفذت ضابطة طرابلس في مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب، اليوم، عدداً من العمليات النوعية تمثلت بضبط كميات كبيرة من الدجاج والألبسة وآلات الليزر والشوكولا والمكملات الغذائية والقهوة المثلّجة المهربة داخل مدينة طرابلس، شمال لبنان.

‏وجرى حجز البضائع المضبوطة واقتياد أصحابها إلى مركز جمارك طرابلس، حيث بوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

‏وتأتي هذه العملية في إطار “الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية الجمارك العامة لحماية المستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة، ومنع التهرب من الرسوم الجمركية وإهدار الأموال المستحقة لخزينة الدولة”.

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