بيان خليجي – أميركي يؤكد دعم سيادة لبنان ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة

أكد البيان الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية التزام الدول المشاركة الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مرحباً بالمفاوضات الثنائية الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين.

وشدد البيان على أهمية اعتماد نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة، مؤكداً أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار امتلاك جماعات مسلحة غير حكومية لقدرات عسكرية خارج إطار الدولة. كما دعا إلى نزع سلاح هذه الجماعات بالكامل واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، مع التشديد على ضرورة دعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة في هذه المهمة.

وفي الشأن الإقليمي، رحب البيان بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مثنياً على جهود الوساطة التي قامت بها قطر وباكستان، كما أكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز واعتبر أن ضمان حرية الملاحة غير المقيدة يشكل عنصراً أساسياً لأمن المنطقة والعالم.

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