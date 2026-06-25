معراب تجمع جعجع والسفير الكندي في لقاء سياسي

استقبل رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في معراب ، سفير كندا لدى لبنان غريغوري غاليغان يرافقه السكرتير الثاني في السفارة كزافييه ليجيه غاست ، في حضور عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.

وكانت المناسبة فرصةً لاستعراض المستجدّات السياسيّة على المستوى اللبناني والإقليمي والدولي، وبحث العلاقات اللبنانيّة – الكنديّة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

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