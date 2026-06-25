تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليها في برجا.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 11-06-2026، عثر في محلة برجا على جثة رجل مجهول الهوية، بحالة توقّف في عمل القلب. وهو مشرّد، وكان يتردد في الفترة الأخيرة إلى المحلة المذكورة. علمًا أنّ جثّته موجودة حاليًّا في برّاد مستشفى صيدا الحكومي.

أوصاف الجثّة: رجل في العقد الثامن من العمر، وطوله حوالى 170 سنتم، ومعتدل البنية، وأسمر البشرة، وذو شعر أبيض قصير، ولحية بيضاء طويلة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الرقمين: 300216- 25 أو 300187-25، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.

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