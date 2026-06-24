حشود وآليات ثقيلة سورية تتحرك نحو الحدود مع لبنان

تتواصل التحركات والتعزيزات العسكرية السورية على طول الشريط الحدودي مع لبنان، وسط عمليات إعادة انتشار واسعة شملت عدة مناطق في غرب سوريا، وفق ما أفادت به مصادر متابعة للتطورات الميدانية.

وبحسب المعلومات، تركزت الحشود العسكرية في مناطق حدودية بريف حمص الغربي وريف دمشق وطرطوس، ولا سيما في محيط القصير وتلكلخ وسهل الزبداني وجرود القلمون، بالتزامن مع تعزيز نقاط ومواقع قريبة من الحدود اللبنانية.

كما رُصدت تحركات عسكرية في مناطق مقابلة للشمال اللبناني، لا سيما في القطاع المحاذي لمنطقة عكار، وسط استمرار عمليات نقل المعدات والآليات.

وأشارت المعطيات إلى وصول أسلحة ثقيلة وآليات عسكرية جرى نقلها من ريف حلب الشرقي إلى مواقع حدودية في ريف حمص، في خطوة تعكس تعزيز الانتشار العسكري السوري على امتداد الحدود مع لبنان.

وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والتطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ما يرفع منسوب المراقبة والترقب على جانبي الحدود

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