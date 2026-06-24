من الزلقا إلى كفردبيان.. نهاية هروب السائق المطلوب

علم ان الأجهزة الأمنية اوقفت المدعو عمر. ت.، وهو فلسطيني الجنسية، في منطقة كفردبيان، على خلفية حادثة الفرار من حاجز أمني ومحاولة دهس أحد عناصر شرطة السير في منطقة الزلقا.

وبحسب المعلومات، فإن الموقوف هو السائق الذي أثار استنفارًا أمنيًا في سوق الزلقا بعدما رفض الامتثال لأوامر أحد عناصر شرطة السير، قبل أن يحاول دهسه ويتابع فراره من المكان.

وكانت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي قد اشتبهت بسيارة تسير بطريقة مريبة في المنطقة، وعند محاولة توقيفها رفض السائق الامتثال، ثم صدم دراجة نارية عائدة لأحد العناصر قبل أن يلوذ بالفرار.

وعُثر لاحقًا على السيارة في منطقة أنطلياس، وقد بدت عليها آثار صدمات عدة، إضافة إلى أضرار في زجاجها الخلفي.

ومع توقيف المشتبه به في كفردبيان، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.