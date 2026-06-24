أوساط رئاسية: لا تأثير لخلية سويسرا على محادثات واشنطن ولا استجابة لضغوط إيران وأذرعها بملف التفاوض

ـ”السياسة” ـ من عمر البردا

على وقع هدوء جبهة القتال بين إسرائيل و”حزب الله”، هو الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين في الثاني من مارس الماضي، استكملت جولة المحادثات الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يومها الثاني، والتي انعقدت على المستوى العسكري، على أن تستكمل اليوم على المستوى السياسي، وقد أرخت نتائج الاجتماعات الأميركية الإيرانية في سويسرا بثقلها على المحادثات اللبنانية الاسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، وما أعقبها من تطمينات أميركية للبنان، من خلال اتصال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وعضو وفد التفاوض الأميركي غارد كوشنير بالرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار وضعه في أجواء ما خلصت إليه هذه الاجتماعات بالنسبة إلى مسار وقف إطلاق النار في لبنان، بحيث أن هذا الملف استحوذ على قسط وافر من المشاورات الأميركية السعودية القطرية، وفق ما أبلغه رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للرئيس عون. وكان هناك إجماع من جانب المتفاوضين والوسطاء، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لإعطاء دفع قوي لمسار المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.

وفي ظل حديث متزايد عن أن إيران عادت لتمسك بالملف اللبناني بعد إقرار الاجتماعات السويسرية إلى تشكيل خلية أزمة، تضم في عدادها الولايات المتحدة وإيران، أكدت أوساط رئاسية لبنانية لـ”السياسة” أن لا تأثير لما يسمى ب”خلية الأزمة” التي أعلن عن التوجه لإنشائها بعد اجتماعات سويسرا، على سير المحادثات الجارية في واشنطن، باعتبار أن هناك تسليماً خليجياً وعربياً ودولياً، بأن الدولة اللبنانية وحدها المخولة أن تفاوض عن نفسها، ولا يمكن لإيران أو غيرها أن تتولى هذا الأمر، في ما يمكن وصفه بأنه فصل تام للملف اللبناني التفاوضي، عما يجري بين واشنطن وطهران من تفاوض، لا يمكن التكهن بالنتائج التي ستتمخض عنه”. وأشارت إلى أن “لبنان لا يرفض أي مساعدة لوقف الحرب، لكنه يرفض بشكل حازم أن يكون أداة تفاوضية بأيدي الآخرين، وعلى هذا الأساس كانت التعليمات الرئاسية واضحة للوفد المفاوض في واشنطن، بأن القرار التفاوضي حازم، في ضرورة الحصول من إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار والتعهد بالانسحاب من كامل الأراضي المحتلة، أو على الأقل وضع برنامج زمني لهذا الانسحاب”، ولم تستبعد مصادر مواكبة للمفاوضات، أن يصدر في نهاية جولة المفاوضات الخامسة، ما يمكن تسميته ب”إعلان نوايا” بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، في ظل ترقب لمسار المفاوضات وما قد تفضي إليه من تفاهمات أولية، وسط متابعة لبنانية رسمية دقيقة لأجواء النقاشات الجارية في واشنطن.

وإذ شددت مصادر ديبلوماسية خليجية على أن لا إمكانية لعودة إيران للتحكم بالساحة اللبنانية، وتالياً الإمساك بالقرار السياسي للبنان، على غرار ما كان سائداً في الماضي، وهو قرار محسوم خليجياً وعربياً ودولياً، فإنها أكدت لـ”السياسة” أن الحكومة اللبنانية ثابتة على مواقفها في استقلالية قراراها التفاوضي، وفق المصلحة اللبنانية العليا، دون أن يكون لإيران أو سواها أي تأثير على القرار الذي يمثل حالة وطنية بامتياز”، وكشفت أن مواقف الرئيس اللبناني جوزاف عون وحكومته تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي في ما يتصل بوحدة الموقف اللبناني التفاوضي مع إسرائيل، بعيداً من أي تأثيرات خارجية، في إشارة إلى أن أحداً من أصدقاء لبنان لا يريد أن يكون لإيران أي دور في لبنان، لا على المستوى السياسي أو العسكري، أي العمل على التخلص من نفوذها السياسي والأمني عبر ما تبقى من أذرعها وفي مقدمها “حزب الله”، لما يشكله ذلك من تحديات حقيقية على قرارات حكومة لبنان بشأن حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتحديداً في الجنوب. وعلى هذا الأساس، تشير المعلومات إلى أن النقاش العسكري في جولة المحادثات بحث في خيار المنطقة التجريبية، وفي هذا الإطار، عرض الجانب اللبناني خرائط تتعلق بجنوب الليطاني وشماله، فيما قدم الوفد الإسرائيلي خرائط قال إنها تحدد مواقع انتشار سلاح “حزب الله” في بعض المناطق، على أن يبدأ تنفيذ الآلية في نطاقات تجريبية يتم الاتفاق عليها.

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