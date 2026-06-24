اكسيوس: تعثر محادثات واشنطن بين لبنان وإسرائيل وسط خلافات حادة حول الانسحاب

أفادت مصادر نقل عنها موقع أكسيوس أن اليوم الأول من جولة المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية في واشنطن انتهى من دون تحقيق أي تقدم يُذكر، بل شهد تراجعاً في بعض الملفات المطروحة. وأشارت المصادر إلى أن بعض الجلسات اتسمت بأجواء متوترة، فيما برزت خلافات حادة بين ممثلي الجيشين اللبناني والإسرائيلي بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها. وفي ظل تعثر المباحثات، أعاد الوسطاء الأميركيون إطلاق النقاشات اليوم أملاً في تقريب وجهات النظر وتليين مواقف الأطراف.

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