بالصور: الجيش اللبناني يواصل إزالة قنابل غير متفجّرة وتأهيل البنى التحتية في الجنوب

عملت وحدات من الجيش على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دير ميماس – مرجعيون، برعشيت- بنت جبيل، زبدين، الشرقية، تول – النبطية.وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.

الجيش اللبناني يواصل إزالة قنابل غير متفجّرة وتأهيل البنى التحتية في الجنوب https://t.co/ogh85DnHra pic.twitter.com/SfHsYyPI3g — Cedar News (@cedar_news) June 24, 2026



كما تعمل وحدات أخرى من الجيش على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة.

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