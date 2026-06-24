بالفيديو: قوى الأمن تضبط مئات الدراجات والسيارات في بيروت خلال حملة واسعة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

قوى الأمن تضبط مئات الدراجات والسيارات في بيروت خلال حملة واسعة #عاجلhttps://t.co/xZrVelQy6z pic.twitter.com/8HhNLBaKlv — Cedar News (@cedar_news) June 24, 2026

في سياق الحملة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لحماية السلامة العامة للمواطنين، ومكافحة التجاوزات والمخالفات التي تشكّل خطرًا عليهم، وتنفيذًا لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المتعلّق بـ”تعزيز إجراءات قمع مخالفات الدراجات الآلية في بيروت”، نفّذت سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت، حملة لضبط المخالفات وقمعها ضمن نطاق مفارزها.

وقد أسفرت الحواجز الظرفية والثابتة التابعة لمفارز السير عن حجز /265/ دراجة آلية، و/65/ سيارة مخالفة، وتنظيم /1225/ محضر مخالفة.

وتؤكّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استمرارها في التشدد بقمع هذه المخالفات حفاظًا على السلامة العامة، وتدعو المواطنين إلى التقيّد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء

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