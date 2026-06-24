لبنان

بعد يوم من عودة السكان.. تهديدات إسرائيلية تطال منازل في عين عرب

Published: 6 hours ago
تهديدات إسرائيلية

حضرت دورية إسرائيلية برفقة جرافة من نوع D9 إلى بلدة عين عرب، بعد يوم واحد من إعادة فتح الطريق المؤدية إليها من قبل الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى منازلهم.

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وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل الخامسة من بعد ظهر اليوم، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام.

وكان الجيش اللبناني أعاد أمس، فتح الطريق المؤدية إلى البلدة، ما أتاح عودة عدد من الأهالي إليها بعد فترة من الإغلاق.

وتسود البلدة حال من الترقب والقلق في ظل التهديدات الإسرائيلية المستجدة ومصير المنازل التي عاد أصحابها إليها حديثا

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Published: 6 hours ago
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