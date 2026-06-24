ماذا قررت لجنة تكنولوجيا المعلومات بشأن ألعاب القمار الإلكتروني؟

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة ، برئاسة رئيسها النائب طوني فرنجية وحضور مقرّرها النائب الياس حنكش وأعضاء اللجنة النواب: نقولا صحناوي، أشرف بيضون، ينال الصلح، رازي الحاج وأديب عبد المسيح.

كما حضر الجلسة مقدّم اقتراح القانون الذي يرمي إلى إستحداث مصلحة تكنولوجيا المعولومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، النائب بلال عبدالله، ممثّل لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.

بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة اقتراح القانون الوارد في لجنة التربية مع بعض التعديلات عليه.

كما ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى الوقف الفوري لألعاب القمارالإلكتروني بشكل عام، وتم تأجيل النقاش إلى جلسة مقبلة بسبب عدم حضور ممثلين عن كازينو لبنان.

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