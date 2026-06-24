أوجيرو: التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حريق المستودعات

أوضحت هيئة “أوجيرو” في بيان، أن “الحريق الذي اندلع يوم أمس في مستودعات وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو في الدكوانة، هو موضع متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة. وقد باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وظروفه بشكل كامل”.

وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة تعاونها الكامل مع الجهات المختصة، واضعة “كل الإمكانات والمعلومات اللازمة بتصرفها لضمان الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن”.

ودعت “وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وجميع المعنيين إلى توخي أعلى درجات المسؤولية والدقة، والامتناع عن تداول أو نشر أي استنتاجات أو فرضيات أو اتهامات غير مستندة إلى معطيات رسمية أو نتائج التحقيقات الجارية”.

واكدت ان “إطلاق التكهنات غير الموثقة أو تداول معلومات غير مؤكدة، لا يساهم في كشف الحقيقة، بل قد يؤدي إلى التشويش على مسار التحقيق، ويعرض سلامة المؤسسة والعاملين فيها للخطر، كما قد ينعكس سلبا على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لكشف الوقائع وتحديد المسؤوليات”.

وفي موازاة ذلك، تقدمت هيئة “أوجيرو”، ب”أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الرسمية والأمنية والعسكرية والبلدية والأهلية التي ساهمت في مكافحة الحريق والحد من انتشاره”. وخصت بالشكر “المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، وضباط وعناصر الدفاع المدني الذين بذلوا جهودا استثنائية في ظروف صعبة للسيطرة على النيران”، كما توجهت بالشكر إلى “قيادة الجيش اللبناني وعناصرها، وأفواج الإطفاء، والأجهزة الأمنية المختلفة، والسلطات المحلية والبلديات، وكل من وضع إمكاناته وطاقاته وخبراته بتصرف فرق الإطفاء للمساعدة، وساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الأضرار”.

واعلنت الهيئة انها ستقوم بإطلاع الرأي العام “على أي مستجدات أو نتائج رسمية فور صدورها عن الجهات المختصة”.

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