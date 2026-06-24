توقيف سوريَّين في محيط السفارة الأميركية بعوكر بعد مخالفة تعليمات الجيش

أوقفت وحدات من الجيش اللبناني سوريَّين في محيط السفارة الأميركية في عوكر بعدما امتنعا عن الامتثال لأوامر العناصر العسكرية المنتشرة في المنطقة. وتمّ اقتيادهما للتحقيق بإشراف الجهات المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الأمنية المشددة المعتمدة في محيط السفارة الأميركية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

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