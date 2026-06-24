بالصور: أجواء روحانية مميزة في قداس عيد شفيع إهدن وزغرتا

احتفلت رعية إهدن – زغرتا بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان، بإقامة قداس احتفالي ترأسه المونسينيور إسطفان فرنجية، عاونه كهنة الرعية والشمامسة، بمشاركة حشد من المؤمنين.

أجواء روحانية مميزة في قداس عيد شفيع إهدن وزغرتا https://t.co/uMZbr4hT4q pic.twitter.com/RnqSVzRqZN — Cedar News (@cedar_news) June 24, 2026





وألقى المونسينيور فرنجية عظة تناول فيها معاني العيد، مشدداً على أن “مار يوحنا المعمدان يشكّل الجسر بين العهد القديم والعهد الجديد، وهو السابق الذي أعدّ طريق الرب ودعا إلى التوبة واستقبال المخلّص، واصفاً إياه بالصوت الصارخ في البرية والشاهد للحق والتواضع”.



وأشار إلى أن “يوحنا المعمدان شفيع جميع القديسين الذين أكرموه وأحبوا رسالته، لما يجسده من مثال في الإيمان والشهادة الصادقة”.



بعد القداس، وُزّعت بركة العيد “الهريسة” على المؤمنين وسط أجواء من الفرح والألفة. واختُتم الاحتفال بالصلاة أن يبقى مار يوحنا المعمدان منارة تهدي المؤمنين إلى المسيح ومثالاً للشهادة للحق والإيمان الثابت.

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