بالصور: إصابة عنصرين من الدفاع المدني خلال إخماد حريق الدكوانة

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، ان “عناصر الدفاع المدني يواصلون عمليات إخماد الحريق المندلع في منطقة الدكوانة – قضاء المتن، حيث تعمل الفرق الميدانية على محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الآليات والممتلكات المجاورة.

إصابة عنصرين من الدفاع المدني خلال إخماد حريق الدكوانة https://t.co/isuaadgOR7 pic.twitter.com/UvVphI21KO — Cedar News (@cedar_news) June 23, 2026

وتابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير عمليات الإخماد عبر اتصالات مباشرة مع المدير العام للدفاع المدني اللبناني، العميد الركن عماد خريش، فيما تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق واطّلع على سير العمليات والجهود المبذولة للسيطرة عليه.

وأُصيب عنصران من الدفاع المدني خلال مشاركتهما في عمليات الإخماد وتمّ نقلهما لى المستشفى لتلقّي العلاج، فيما عاد أحدهما الى متابعة عمله رغم الإصابة في يده.

ويواصل المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش، متابعة العمليات ميدانياً، فيما تتابع الفرق المختصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق والحد من مخاطره”.

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