هل تعرفون هذا الرجل؟ قوى الأمن تنشر أوصافه

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 22-06-2026، أُحضر إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي رجل يُدعى محمد يحيى سليم قميره، مواليد عام 1946، لبناني الجنسيّة، وكان بحالة توقّف في عمل القلب.

وقد فشلت محاولة إسعافه وفارق الحياة. وهو مشرّد، ولا أقارب له. وجثّته موجودة في برّاد المستشفى المذكور أعلاه.

أوصاف الجثّة: رجل في العقد الثامن من العمر، طوله حوالى 178 سنتم، ضعيف البنية، أبيض البشرة، ذو شعر أبيض قصير، ولحية بيضاء.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ممّن تعرّف إليه من أقاربه، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

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