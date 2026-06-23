بري: اتفاق تشرين الثاني 2024 فرصة جاهزة لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الأولوية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم، تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

وأشار بري إلى أن اتفاق تشرين الثاني 2024 يشكل فرصة جاهزة، بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحقق من أي خروقات أو تهديدات، إذا ما جرى اعتماده ضمن المفاوضات الجارية في سويسرا.

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