كمين محكم في إقليم الخروب يطيح بمسلح خطير

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بالتجوّل على متن آليّة رباعيّة الدّفع في منطقة إقليم الخروب وبحوزته أسلحة حربية، ممّا أثار خوف المواطنين وقلقهم.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السائق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن لعناصر الشعبة أنّه يُدعى:

م. ع. د. (مواليد عام 1994، لبناني)

بتاريخ 12-06-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصده على متن آليّة رباعيّة الدّفع محلة بسابا، حيث كمنت له وأوقفته، وضبطت الآليّة. بتفتيشه والآليّة، تم العثور على:

بتاريخ 12-06-2026، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصده على متن آليّة رباعيّة الدّفع محلة بسابا، حيث كمنت له وأوقفته، وضبطت الآليّة. بتفتيشه والآليّة، تم العثور على: بندقية كلاشنكوف مع أربعة مماشط، و/120/ طلقة مسدس حربي وممشط بداخله /8/ طلقات

رمانتين يدويتين، وسكين، وكمية من حشيشة الكيف

طبة بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /0،25/غ، وورق لف سجائر، وظرفين فطر مجفف

جهاز “لابتوب”، و/4/ هواتف خلويّة، وغيرها…

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.

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