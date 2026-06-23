لبنانفيديو

بالفيديو: اندلاع حريق في الدكوانة في مستودع لوزارة الاتصالات

Published: day واحد ago
بالفيديو: اندلاع حريق في الدكوانة في مستودع لوزارة الاتصالات

اندلع الحريق في الدكوانة، بحسب ما ورد، داخل مستودع تابع لوزارة الاتصالات يُستخدم لتخزين الكابلات والمواد الخردة، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: day واحد ago
زر الذهاب إلى الأعلى