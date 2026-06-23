بالفيديو: اندلاع حريق في الدكوانة في مستودع لوزارة الاتصالات

\n\n\n\n\n\u0627\u0646\u062f\u0644\u0639 \u0627\u0644\u062d\u0631\u064a\u0642 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062f\u0643\u0648\u0627\u0646\u0629\u060c \u0628\u062d\u0633\u0628 \u0645\u0627 \u0648\u0631\u062f\u060c \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0645\u0633\u062a\u0648\u062f\u0639 \u062a\u0627\u0628\u0639 \u0644\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0627\u062a\u0635\u0627\u0644\u0627\u062a \u064a\u064f\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645 \u0644\u062a\u062e\u0632\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u0627\u0628\u0644\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u062f \u0627\u0644\u062e\u0631\u062f\u0629\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2069423740153209099\n\n\n\n\n\n