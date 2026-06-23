تصعيد في النبطية الفوقا وسقوط قتيلين وجريح

استشهد الشابان محمد امهز وساجد ابراهيم الحاج علي وجرح ثالث في اعتداء لجيش العدو عليهم في بلدة النبطية الفوقا، عندما كانوا مع فريق للهيئة الصحية الإسلامية وجرافة تعمل على سحب جثامين شهداء في حي الدير وفتح الطرقات ، حيث تعرضوا لاطلاق نار من جنود العدو عند اطراف الحي.

وقد نقلت الاصابات الى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، حيث ارتقى امهز والحاج علي متأثرين بجراحهما.

وتزامن هذا الاعتداء مع رمي درون معادية قنبلة صوتية باتجاه الجرافة التي كانت تعمل في المنطقة.

وتعرضت بلدة كفرتبنيت لسقوط عدة قذائف مدفعية ، ترافقت مع القاء درون معادية ٣ قنابل صوتية على البلدة قبل ظهر اليوم.

وسجل ظهر اليوم تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض فوق بلدة كفررمان وخط التابلاين ومستشفى النجدة الشعبية بشكل مستمر.

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