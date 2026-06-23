حلّ نهائي لأزمة المساعدات المدرسية لأبناء العسكريين

تم حلّ الإشكالية المتعلقة بالمساعدات المدرسية لأبناء العسكريين بشكل نهائي، بعد التوصل إلى تسوية مع المدارس الخاصة، ما يتيح استكمال الإجراءات الإدارية وتسليم العلامات المدرسية للتلامذة الذين تأثرت أوضاعهم بهذه الأزمة.

بحسب المعلومات، من المتوقع أن يتم صرف المستحقات خلال الـ48 ساعة المقبلة أو خلال اليومين القادمين، في إطار استكمال التنفيذ النهائي للملف. بعدما تمّ التوصل إلى تفاهم مع المدارس الخاصة.

لبنان ٢٤

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