تعميم صورة موقوف بجرم الاحتيال الإلكتروني في لبنان

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المدعو:

م. ب. (مواليد عام 1996، لبنانيّ)

الذي أوقف بجرم نصب واحتيال، بعد أن كان يروّج إعلانات على مواقع التّواصل الاجتماعي، حول تأجيره سيّارات وشاليهات، وعند الاتّفاق مع الضّحايا، يطلب منهم إرسال “رعبون” عبر أحد مكاتب تحويل الأموال، وبعد استلامه الحوالة الماليّة يمتنع عن الإجابة على اتّصالات الضّحايا.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّته الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرَّقمَين التّاليَين: 921115-05 أو 922173 –05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.