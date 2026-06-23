بلدية كفرعبيدا كشفت اللص.. والأمن أوقفه لاحقًا (صور)

تمكنت كاميرات المراقبة التابعة للبلدية من رصد شخص أثناء تنفيذه عملية سرقة بالجرم المشهود، ما أدى إلى تعقبه من قبل عناصر مفرزة استقصاء الشمال التي تمكنت من توقيفه بعد مطاردة. وبالتحقيق الأولي، تبيّن أن الموقوف فلسطيني ومن سكان مخيم نهر البارد، وقد جرى تسليمه إلى مخفر درك البترون لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه بإشراف القضاء المختص.

وكانت بلدية كفرعبيدا قد عممت صورة السارق في وقت سابق، الصور:

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