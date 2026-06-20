الجيش الإسرائيلي: عناصر من الحزب محاصرون داخل مجمّع أنفاق في تلة علي الطاهر

أعلن الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن عشرات المقاتلين من حزب الله محاصرون داخل شبكة أنفاق ومجمّع تحت تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، في ظل ما وصفه بسيطرة عملياتية يفرضها على المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن محاصرة عدد من عناصر حزب الله في الموقع تُعدّ أحد الأسباب التي تقف وراء تصاعد عمليات إطلاق النار خلال الأيام الأخيرة، في محاولة لتخفيف الضغط عن العناصر المحاصرة وتأمين مخرج لهم.

وأضافت أن العمليات القتالية تُدار من مجمّع علي الطاهر في الجبهة الجنوبية، حيث تُشغَّل منه منظومات نيران وتُخزَّن فيه كميات كبيرة من الأسلحة. وأشارت إلى أن عمق الموقع وتحصيناته يجعلان استهدافه عبر الغارات الجوية وحدها أمراً بالغ الصعوبة.

يُذكر أن هذه المعلومات تستند إلى مزاعم وتقارير إعلامية إسرائيلية، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حزب الله بشأنها.

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