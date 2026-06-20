قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة سيدرا كيلاني في بيروت

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

سيدرا محمد الزعبي كيلاني (مواليد عام 2011، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 13-06-2026 من محلّة كورنيش المزرعة إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم: 304796-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.