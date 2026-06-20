نور الهدى قاسم مشيك تغادر المصيطبة إلى جهة مجهولة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

نور الهدى قاسم مشيك (مواليد عام 2001، لبنانية)

التي غادرت، بتاريخ 18-6-2026، منزل ذويها الكائن في محلّة المصيطبة – شارع مار الياس إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المصيطبة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 705069-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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