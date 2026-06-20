بيان للحزب حول ما يجري منذ فجر الجمعة

اتهم حزب الله الجيش الإسرائيلي بارتكاب أكثر من 300 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ فجر يوم الجمعة، معتبرًا أن الادعاءات الإسرائيلية حول قيام الحزب بخرق التهدئة هي “محاولة لتبرير الاعتداءات المستمرة على لبنان”.

وأكد الحزب في بيان له أن لبنان وشعبه ومقاومته “يملكون الحق في الدفاع عن الأرض والسيادة” في مواجهة هذه الخروقات، مشددًا على أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين والشرائع الدولية، ولا يحق لأي طرف سلبه.

وأشار البيان إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يقوّض أي التزام بوقف إطلاق النار ويزيد من التوتر على الحدود.

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