نتنياهو يوجّه بوقف إطلاق النار جنوب لبنان دون الانسحاب من مواقع السيطرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مع الإبقاء على القوات في مناطق السيطرة وعدم الانسحاب منها.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن إسرائيل “سترد بقوة” في حال تعرضها لأي هجوم من قبل حزب الله. كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر عسكري أن رئيس الأركان أصدر تعليمات بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وذلك في ختام اجتماع خُصص لتقييم الوضع الأمني على الجبهة الشمالية.

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