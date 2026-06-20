4 ضحايا وجريح في غارة على سحمر وعمليات الإنقاذ متواصلة

أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلاً مأهولاً في بلدة سحمر بالبقاع الغربي عن سقوط أربعة شهداء وإصابة شخص بجروح، وفق حصيلة أولية.

وبحسب المعلومات المتوافرة، لا يزال طفل عالقاً تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ عمليات البحث ورفع الركام للوصول إليه وانتشاله.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتضرر الممتلكات السكنية.

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