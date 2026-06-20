مناشدة من قوى الأمن: هل تعرفون هذا الرجل؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 27-02-2026، أُحضر إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي شخص يُدعى مالك سلطان فارس، مجهول باقي الهوية، من محلّة صبرا، وكان بحالة توقّف في عمل القلب. وقد فشلت محاولة إسعافه وفارق الحياة. وهو مشرّد ويعمل في جمع الخردة.

أوصاف الجثّة: رجل في العقد الثالث من العمر، طوله حوالى 180 سنتم، معتدل البنية، أسمر البشرة، ذو شعر أسود طويل، ولحية سوداء.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه، أو مِمَّن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

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