نعيم قاسم: النصر هو غلبة الثبات ورفض الظلم والوصاية الأميركية

أكد نعيم قاسم أن التمسك بنهج الإمام الحسين يعني التمسك بنهج النبي محمد والإسلام ودين الله، معتبراً أن اعتماد شعار “الحسين نهجنا” هو دليل على الثبات واليقين بالنصر. وقال إن رفض الظلم ومواجهة ما وصفه بالوصاية الأميركية والاحتلال يُعدّ انتصاراً بحد ذاته، مضيفاً أن التهديد بالموت لا يشكل سلاحاً فاعلاً لأن الإرادة والثبات يبطلانه. كما شدد على أن مفهوم النصر وفق رؤية الحزب لا يقتصر على النتائج العسكرية، بل يتمثل أساساً في “غلبة الثبات” والصمود أمام التحديات.

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