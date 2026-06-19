لبنان

الصحة تعلن حصيلة محدثة لضحايا الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل

Published: day واحد ago
الصحة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات المكثفة للجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت، في حصيلة محدثة، إلى سقوط 47 قتيلاً و97 جريحاً.

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وتوزعت الحصيلة على عدد من البلدات في الجنوب والبقاع، أبرزها حاروف، الدوير، الشرقية، كفرصير، حبوش، القطراني، النبطية، دير الزهراني، كفررمان، جبشيت، عربصاليم، تل الأبيض وعين بورضاي، إضافة إلى بلدات أخرى شهدت إصابات متفاوتة.

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Published: day واحد ago
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