الصحة تعلن حصيلة محدثة لضحايا الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات المكثفة للجيش الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت، في حصيلة محدثة، إلى سقوط 47 قتيلاً و97 جريحاً.

وتوزعت الحصيلة على عدد من البلدات في الجنوب والبقاع، أبرزها حاروف، الدوير، الشرقية، كفرصير، حبوش، القطراني، النبطية، دير الزهراني، كفررمان، جبشيت، عربصاليم، تل الأبيض وعين بورضاي، إضافة إلى بلدات أخرى شهدت إصابات متفاوتة.

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