أميركا: الحزب انتهك وقف اطلاق النار وقد أبلغنا الإيرانيين بذلك

أفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر مطلعة أن «حزب الله» انتهك وقف إطلاق النار، فيما وافقت إسرائيل على التغاضي عن ذلك، مشيرة إلى أن هذه الرسالة نُقلت إلى. وأضافت المصادر أن الأمر بات الآن متروكاً لحزب الله لوقف هجماته.

وفي سياق متصل، نقلت CNN عن مصدر أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على إعادة المحادثات المرتقبة مع إيران إلى المسار الصحيح، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية لاحتواء التوترات في المنطقة.

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