حفل العشاء السنوي لنادي الأنوار برعاية النائب كنعان

احيا نادي الأنوار الجديدة حفل عشائه السنويّ مساء أمس في مطعم كاونتري لودج – بصاليم برعاية وحضور النائب إبراهيم كنعان. كما حضر رئيس بلدية الجديدة البوشرية السدّ المحامي أوغست باخوس وأعضاء المجلس البلدي، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف وأعضاء الاتحاد: نائباه أسعد النخل وغسّان قرداحي، المحاسب ناجي باسيل، مدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح، رئيس لجنة الإعلام والتسويق ربيع الخوري، وطوني شربل.

كما حضر الرئيس الفخري لإتحاد اللعبة ميشال أبي رميا، رئيسة لجنة المرأة في الإتحاد السيّدة باسكال القاصوف، ورئيس لجنة الحكّام حنّا الزيلع، مخاتير الجديدة البوشرية السدّ، كاهنا رعيتَي مار انطونيوس الكبير ومار سركيس وباخوس في الجديدة الأبوان دوري فيّاض وجان بول أبو غزالة، أعضاء جمعية تجار الجديدة، وفاعليات بلدية ورياضية وإعلامية وإجتماعية وإقتصادية، وحشد من أصدقاء ومشجّعي النادي.

بعد النشيد الوطني، تحدّث عريف الحفل الإعلامي جورج الهاني، تلاه رئيس نادي الجديدة جورج يزبك الذي شكر النائب كنعان على رعايته الحفل، لافتاً الى وقوفه الدائم الى جانب أهله ومنطقته ودعمه ومساندته لهم في مختلف الأوضاع والظروف. اضاف: ” أنتَ مصدر فخر واعتزاز لنا، وسنكون الى جانبك ومعك، لأنه ليس سهلاً أن نحظى دائماً بنائب يشبهك يلمع في منطقة الجديدة البوشرية السد، ويسطع في سماء لبنان”.

كما توجّه بالشكر الى بلدية الجديدة البوشرية السدّ برئاسة المحامي باخوس الذي يُثبت يوماً أنّ وصوله الى منصبه لم يكن من باب الصدفة أو الحظّ، بل من خلال العمل والمثابرة والشفافية التي ميّزت مسيرته المهنية، منوّهاً بحضوره ووجوده بإستمرار الى جانب أبناء منطقته، يسمع همومهم وحاجاتهم ويسعى الى تلبيتها بقدر الإمكانات المتاحة.

ووجّه يزبك التحية الحارّة والصادقة الى القاصوف قائلاً له: “الى الامام دائماً، فأنتَ الشخص المناسب في المكان المناسب، لقد تربّيتَ على حبّ الرياضة عموماً والكرة الطائرة خاصة، وإنت ابن الراحل الكبير شحاده القاصوف الذي اعطى الكثير للكرة الطائرة اللبنانية وأفنى عمره في خدمتها، واليوم انت تُكمل مسيرة أبيك بكلّ اخلاص واندفاع، ومن حقكَ الطبيعيّ ان تكون في أكبر المناصب الرياضية، لأنكَ الشخص الآدمي والشفّاف كما يعرفكَ الجميع، لذلك نحن الى جانبك دائماً، وكذلك الى جانب زملائك في الإتحاد الذين يعملون بدورهم بكلّ حماس وإرادة صلبة من أجل إعلاء شأن اللعبة”.

أضاف يزبك: “أتوجّه أيضاً بعميق الشكر والتقدير الى الاستاذ ميشال أبي رميا الذي ضحّى ولا يزال يضحّي بالكثير من أجل مصلحة اللعبة وتقدّمها وانتشارها، ولكي تظهر دائماً بأجمل صورة وأبهى حللها إعلانياً وإعلامياً”.

وحيّا يزبك أيضاً نادي الشبيبة البوشرية “التوأم الحقيقي” لنادي الأنوار ورئيسه المختار شربل خوري” والنادي المتنيّ الثالث المشارك في بطولة الدرجة الأولى السلام صليما، وإدارة مجمّع ميشال المرّ الرياضي.

وتابع: نحن اليوم موجودون في الأدوار النهائية للبطولة، ونطلب من الجميع أن يساندونا ويدعمونا في هذه المرحلة المفصلية لكي ننجح في تحقيق إنجاز جديد ونضيف كاساً سادسة مرموقة الى خزائن نادي الأنوار، شاكراً لاعبي فريقه والجهاز الفنّي واصفاً إياهم بالأبطال الحقيقيين، كما شكر فريق الاناث في الكرة الطائرة الذي ينافس في بطولة الدرجة الأولى.

ثمّ تحدّث المحاميان باخوس النائب كنعان على التوالي، حيث أكدا دعمهما الدائم لناديَي الأنوار والشبيبة البوشرية، وتمّنيا التوفيق للأول في منافسات هذا الموسم والتتويج باللقب. واعتبر راعي الحفل أنّ البطولة ليست غريبة عن نادي الأنوار منذ تأسيسه في العام 1959، فهو حصد خمسة ألقاب عن جدارة، وتمكن من رفع اسم المنطقة وزيادة فخرنا بالانتماء الى الجديدة والبوشرية والسدّ، وها هو قريب اليوم من إحراز البطولة السادسة التي نطمح إليها، فندخل تاريخ لبنان الفخر والبطولة، فكلّ الشكر لكم لما تبذلونه من جهود وتضحيات. وختم قائلاً: عن لبنان الدولة “ما رح نزيح”، وعن لبنان الذي رفض الساحة، وسنبقى أوفياء للدولة ومؤسّساتها ولرئيسها.

بعدها، قدّم يزبك يحيط به زملاؤه في اللجنة الإدارية دروعاً تقديرية تذكارية الى كلّ من كنعان وباخوس والقاصوف عربون شكر وإحترام وتقدير، وفي الختام قطع كبار الحضور قالب حلوى بالمناسبة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.