مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل دقيقة من موقع اغتيال حسن نصرالله

كشف مسؤول كبير في الاستخبارات الإسرائيلية لصحيفة معاريف تفاصيل دقيقة جديدة حول عملية اغتيال حسن نصرالله فبحسب الضابط.. ألقت الطائرات الإسرائيلية 83 قنبلة خلال عملية الاغتيال وهو العدد نفسه الذي استُخدم لاحقاً ضد خليفته المفترض

وقال الضابط الإسرائيلي: في ذلك اليوم كانت لدى نصر الله أماكن أكثر تحصيناً يمكنه الذهاب إليها.. لكنه اختار الملجأ الذي اغتلناه فيه.. كان ملجأً عميقاً تحت الأرض يقع أسفل مبنى سكني متعدد الطوابق

وأضاف أن الهجوم استمر ثواني معدودة.. وأن الطائرات أطلقت صواريخ بهدف حبس الموجودين داخل الملجأ ومنعهم من الخروج

وأوضح: قبل العملية سألت قائد وحدة الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية كم يحتاج من الوقت للوصول إلى موقع دمار مماثل.. فأجاب: ست ساعات.. أدركت أن اللبنانيين أقل تنظيماً.. ولذلك أردت منع أي محاولة إنقاذ لمدة 12 ساعة.. أردنا التأكد من أن نصر الله سيموت.. سواء من الإصابة المباشرة أو من النزيف أو الاختناق بسبب نقص الأكسجين.. ويضيف أن الجيش لم يستهدف الملجأ فقط.. بل دمّر المبنى السكني فوقه أيضاً

وتابع: بعد الضربة رأينا دراجة نارية تصل إلى المكان.. وحاول أشخاص الدخول عبر فتحة قريبة.. ثم أحضروا جرافة لإنقاذ العالقين.. فهاجمناها.. وبعدها جاءت جرافة ثانية فاستهدفناها أيضاً.. أما الجرافة الثالثة فلم تصل.

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