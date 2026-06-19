بالفيديو: حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه صيدا وبيروت بعد الغارات الإسرائيلية

\n\n\n\n\n\u062d\u0631\u0643\u0629 \u0646\u0632\u0648\u062d \u0643\u062b\u064a\u0641\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0646\u0648\u0628 \u0628\u0627\u062a\u062c\u0627\u0647 \u0635\u064a\u062f\u0627 \u0648\u0628\u064a\u0631\u0648\u062a \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u063a\u0627\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0639\u062f\u062f \u0643\u0628\u064a\u0631 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0644\u062f\u0627\u062a \u0641\u064a \u062c\u0646\u0648\u0628\u064a \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2067896025268822097\n\n\n\n\n\n