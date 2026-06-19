لبنانفيديو

بالفيديو: حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه صيدا وبيروت بعد الغارات الإسرائيلية

Published: day واحد ago
بالفيديو: حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه صيدا وبيروت بعد الغارات الإسرائيلية

حركة نزوح كثيفة من الجنوب باتجاه صيدا وبيروت بعد الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من البلدات في جنوبي لبنان، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: day واحد ago
زر الذهاب إلى الأعلى