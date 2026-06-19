لبنان

طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية

Published: dayين ago
طيران مسيّر

يحلق طيران مسيّر في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض، وسط متابعة للوضع الأمني في المنطقة.

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى