طيران مسيّر فوق الضاحية الجنوبية

\n\n\n\n\n\u064a\u062d\u0644\u0642 \u0637\u064a\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0633\u064a\u0651\u0631 \u0641\u064a \u0623\u062c\u0648\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0636\u0627\u062d\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0646\u0648\u0628\u064a\u0629 \u0644\u0628\u064a\u0631\u0648\u062a \u0639\u0644\u0649 \u0639\u0644\u0648 \u0645\u0646\u062e\u0641\u0636\u060c \u0648\u0633\u0637 \u0645\u062a\u0627\u0628\u0639\u0629 \u0644\u0644\u0648\u0636\u0639 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0646\u064a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629.\n