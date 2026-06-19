لبنانفيديو

بالفيديو: ضحايا وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض بعد استهدافات حاروف

Published: dayين ago
بالفيديو: ضحايا وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض بعد استهدافات حاروف

جرحى ومفقودون وشهداء تحت الأنقاض بعد الاستهدافات الاسرائيلية والمجازر المرتكبة على حاروف، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى