بالفيديو: ضحايا وجرحى ومفقودون تحت الأنقاض بعد استهدافات حاروف

\n\n\n\n\n\u062c\u0631\u062d\u0649 \u0648\u0645\u0641\u0642\u0648\u062f\u0648\u0646 \u0648\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621 \u062a\u062d\u062a \u0627\u0644\u0623\u0646\u0642\u0627\u0636 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0644\u0627\u0633\u062a\u0647\u062f\u0627\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u064a\u0644\u064a\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0645\u062c\u0627\u0632\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0631\u062a\u0643\u0628\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u062d\u0627\u0631\u0648\u0641\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2067853798958145754\n\n