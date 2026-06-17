قاسم: مشروع إسقاط إيران فشل وإسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها في لبنان

أكد نعيم قاسم أن إيران أسهمت في ربط ساحة لبنان بالمقاومة وإرغام إسرائيل على وقف العدوان، معتبراً أن الهدف كان إسقاط النظام الإيراني، إلا أن هذا المشروع فشل، كما فشل ما وصفه بالمشروع الأميركي الاستعماري تجاه إيران. وأشار إلى أن قوة إيران باتت أكثر حضوراً وتأثيراً في المنطقة وأن موازين القوى تتغير لمصلحة شعوبها.

وأضاف قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق ما سماه مشروع “إسرائيل الكبرى”، معتبراً أن المقاومة أحبطت هذا المشروع. كما دعا إلى الاستفادة من المرحلة التي تلت الاتفاق الإيراني – الأميركي لدفع إسرائيل إلى الخروج من الأراضي التي تحتلها، مؤكداً أن استهداف حزب الله يهدف، بحسب تعبيره، إلى إضعاف لبنان وإبقائه عاجزاً تمهيداً لفرض الهيمنة عليه.

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