ريما كرامي تكشف توجهات جديدة بشأن الامتحانات الرسمية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الأربعاء مع وزيرة التربية ريما كرامي في الأوضاع العامة لاسيما التربوية منها وملف الامتحانات الرسمية.

وقالت كرامي في تصريح بعد اللقاء: “قمت اليوم بزيارة بري لأطّلعه على سير الأمور كما تعرفون الكل مشغول بقصّة الامتحانات الرسمية، وأنا أردت من هذه الزيارة اطلاعه على كل ما يحصل، وبشكل خاص على المشاورات اللتي أجريتها أمس الثلاثاء مع مجموعة من أعضاء القطاع التربوي التي تمثّل كل الاتحادات والمدارس”.

وأضافت: “سوف نستمر بهذه المشاورات، وإن شاء الله الأفق يبشّر بأنّنا سنصل لحل توافقي يوازن بين الشيء الذي كنت أحاول أن أقوم به، والذي هو مراعاة ظروف المناطق التي تعرّضت للعدوان، وأبناء الجنوب بشكل خاص، وبالوقت نفسه نحقّق العدالة والإنصاف للجميع، ونحافظ على صورتنا بهذا البلد بأنّنا نصمد ليس فقط بالقتال ولكن كذلك نصمد بالتربية وكل الشكر دائماً للدعم الذي يقدّمه بري”.

ورداً على سؤال عن كيفية مراعاة ظروف الطلاب النازحين في مراكز الإيواء، أشارت كرامي إلى “أنّنا اتّفقنا بري وأنا في الوقت الحاضر أن هناك حدثاً وتطورات إقليمية كبيرة تحدث، وجميعنا يترقّب، ونأمل خيراً، ولا سمح الله ممكن أن تتدهور الأمور وكل هذا الحديث يصبح عندها بلا معنى”.

وختمت: “نحن بانتظار التطوّرات الإقليمية التي تحصل ونرصدها عن قرب وكما قال الرئيس نواف سلام أنا مكلّفة بإعادة النظر بالخطّة بالنسبة لهذا الموضوع، وسأعود إلى مجلس الوزراء بالنتيجة لكن بالوقت نفسه نكون قد أعطينا مجالاً للتطوّرات الإقليمية”.

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