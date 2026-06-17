برنامج أمان: الدولة اللبنانية تموّل المساعدات النقدية للمرة الأولى

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية

“لأول مرة، تُموَّل المساعدات النقدية لبرنامج أمان من موازنة الدولة اللبنانية

تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم تحويل المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج، وذلك اعتباراً من 18 حزيران ولغاية 24 حزيران 2026.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 106,301 أسرة لبنانية، أي ما يعادل 579,118 فرداً، فيما بلغ مجموع الأموال المحوّلة لهذا الشهر 1,228,858,820,000 ليرة لبنانية.

وفي خطوة تعكس رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة اللبنانية لتعزيز الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية، تبدأ الدولة اللبنانية للمرة الأولى بتمويل المساعدات النقدية للأسر المستفيدة من برنامج أمان من موازنتها العامة.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الوزارة ببناء نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة وعدالة، وتعزيز دور الدولة في حماية الفئات الأكثر حاجة، وترسيخ الحماية الاجتماعية كجزء أساسي من السياسات العامة والمسؤولية الوطنية.”

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